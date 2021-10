PS lamenta chumbo do Orçamento do Estado: "Muitos portugueses estão hoje tristes"

A líder parlamentar do PS lamentou o chumbo do Orçamento do Estado e acredita que muitos portugueses estão tristes por não se completar esta legislatura.

"Há hoje muitos portugueses que estão tristes tal e qual como eu."

Ana Catarina Mendes entende que o que estava em cima da mesa "não eram questões orçamentais, eram questões laterais que podiam ter sido trabalhadas noutra sede."

"Os nossos parceiros à esquerda (...) fizeram a sua escolha e agora vamos para o próximo momento."

A Assembleia da República chumbou esta quarta-feira, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2022, com os votos contra do BE, PCP, PEV, PSD, CDS, IL e Chega, com a abstenção do PAN e das deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e com o voto favorável do PS.

Cabe agora ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidir sobre a dissolução do Parlamento e a marcação de novas eleições legislativas.

Em 47 anos de democracia, nunca um Orçamento do Estado tinha sido chumbado no Parlamento.

