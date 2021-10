PSD/Madeira esclarece que vai votar contra o OE 2022

Tanto Rui Rio, presidente do PSD, como Miguel Albuquerque, líder do PSD/Madeira, dizem que todos os votos dos sociais-democratas serão contra o Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022). O esclarecimento surge depois de ter sido levantada a hipótese de os três deputados madeirenses viabilizarem o documento.

Enquanto decorre a reta final das negociações, o Presidente da República tentou procurar uma solução para o OE 2022, tendo reunido com Paulo Rangel, o candidato à liderança do PSD. Uma manobra que apanhou Rui Rio de surpresa.

Na noite de terça-feira, Rio disse não ter conhecimento da reunião entre o eurodeputado e o Chefe de Estado. Na manhã desta quarta-feira, o líder do PSD voltou ao assunto, criticando a decisão de ouvir um candidato a um partido “antes de ouvir líderes dos partidos”.

Além da surpresa que veio de Belém, veio outra da Madeira. Miguel Albuquerque afirmou, esta terça-feira, que estava disponível para negociar com o Governo a aprovação do documento, através do voto favorável dos três deputados do PSD Madeira, desde que seja cumprido um caderno de encargos para a região.

Rui Rio garantiu que “a Madeira não está à venda”. Esta manhã chegaram explicações vindas da Madeira: Miguel Albuquerque diz estar “disponível para colaborar e trabalhar para o bem do país” e que uma alteração no sentido de voto, só se houvesse uma “mudança súbita”.

