OE 2022: Bruxelas vai esperar por proposta do futuro Governo e aponta para março 

Depois do chumbo do Orçamento do Estado português para 2022, a Comissão Europeia espera agora que o próximo Governo apresente uma nova proposta orçamental.

"Relativamente à situação em Portugal, de facto tivemos a oportunidade de discutir esta questão com o ministro João Leão à margem do Ecofin, e, de facto, uma vez que o projeto de plano orçamental que foi submetido à Comissão foi mais tarde rejeitado pelo parlamento, não vamos avaliar este plano da perspetiva da Comissão", declarou o vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis.

Bruxelas aponta para março do próximo ano, seguindo o calendário apresentado pelo ministro das Finanças.

João Leão participou esta terça-feira na reunião do Ecofin, com os homólogos europeus, e aproveitou para falar também com o Executivo comunitário.

A Comissão Europeia, que na quinta-feira divulga as previsões económicas de outono, deverá emitir até ao final do corrente mês de novembro os seus pareceres relativamente aos projetos orçamentais dos Estados-membros, no quadro do "semestre europeu" de coordenação de políticas económicas e orçamentais, mas Portugal ficará então de fora deste exercício nesta fase, aguardando o executivo comunitário mais alguns meses por um novo plano orçamental.



