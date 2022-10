PSD propõe taxa máxima de IRS de 15% para jovens até 35 anos

O PSD apresentou no Parlamento, esta quinta-feira, oito propostas que o partido considera serem essenciais para o Orçamento do Estado do próximo ano. Entre as medidas, está a fixação de uma taxa máxima de IRS de 15% até aos 35 anos e a descida do IRC para 19%.

“Retomamos uma proposta que desde abril o PSD tem defendido, que é a aplicação de uma taxa máxima de IRS até ao último escalão – excluindo o último escalão de IRS – de 15%, de forma progressiva para que haja um alívio fiscal significativo para os jovens até os 35 anos”, afirma o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento,