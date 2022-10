As promessas (e críticas) dos partidos aos apelos do Presidente Marcelo

"Temos uma história que fala por nós, não temos nada a ver com movimentos de extremismo político, não temos nada a ver com movimentos fascistas, xenófobos. Escusam de tentar colar-nos a essa ligação, porque ela não existe é uma ficção", acrescentou, deixando críticas ao Governo pelo "acumular de casos, de descoordenação, de dúvidas, que tem, infelizmente, envolvido o Governo nos últimos meses, contribuem para degradar o ambiente político e o ambiente de confiança que os cidadãos têm nos seus dirigentes".

"Vejo nisso um apelo forte do Presidente da República a todos os agentes políticos: aos que governam, para terem políticas transformadoras, reformistas que possam resolver os problemas com que os portugueses se deparam no dia-a-dia; às oposições, para a assunção da responsabilidade da exigência, do escrutínio, da fiscalização e da criação de alternativas", indicou, afastando-se a si e ao PSD de qualquer movimento de extremismo político.

Em reação às palavras de Marcelo, no final da cerimónia oficial das comemorações do 112.º aniversário da implantação da República, o líder social-democrata defendeu que esta visão de Marcelo Rebelo de Sousa é "muito pertinente" nos dias de hoje.

"Desse ponto de vista, não tivemos nenhuma mensagem nem do senhor Presidente da República nem, já agora, do senhor primeiro-ministro na reação que teve depois", considerou Pedro Filipe Soares, vincando que António Costa limita-se a “dizer que está tudo bem, que o Governo vai continuar a fazer o que tem feito”.

"Se a democracia não é um dado adquirido para todo o sempre, ela tem de ser trabalhada quotidianamente, e um dos aspetos que nós tivemos no passado e que ameaça o presente é o descontentamento pela quebra da qualidade de vida, o empobrecimento", disse, acrescentando que o empobrecimento no país “é real, como a inflação, que está galopante” mas também "no poder de compra, na salvaguarda da vida das pessoas e na garantia de direitos fundamentais: a alimentação, a habitação".

Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares , qualificou a intervenção do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, como "algo resignada".

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos destacou que Marcelo Rebelo de Sousa pediu não só "democracia na Constituição e nas leis", mas "democracia nos factos, democracia com cada vez mais qualidade, melhores e mais atempadas leis, justiça, Administração Pública, controlo dos abusos e omissões dos poderes, prevenção e combate à corrupção das pessoas e das instituições".

"[Ora] a situação do nosso país no plano económico e social coloca a necessidade de se dar cumprimento à nossa Constituição, naquilo que a nossa Constituição coloca no plano da democracia política, económica, social e cultural", disse a comunista, assinalando que "a realidade que vivemos no nosso país, de agravamento das condições de vida, das famílias, dos salários e das pensões, do aumento dos preços de uma forma especulativa, a partir de aproveitamento dos grupos económicos, as dificuldades no acesso à saúde, à habitação, dificuldades no plano da segurança social e da educação, exigem respostas".

Respostas que passam, segundo o PCP, pela "valorização dos salários e das pensões, do controlo e da fixação de preços e da tributação dos lucros dos grupos económicos, mas também respostas no sentido do reforço dos serviços públicos, seja na educação, na saúde, na segurança social, na garantia do direito à habitação".



CDS aproveita apelo de Marcelo para fazer outro

Em comunicado enviado à SIC, e assinado pelo presidente do CDS, o partido “assinala do discurso do Presidente da República o alerta relativamente à necessidade de construção permanente das democracias e ao risco da ascensão dos extremismos”, num momento em que, pode ler-se, “Portugal é hoje uma manifestação destes riscos, assente na destruição da classe média cada vez mais reduzida e com rendimentos disponíveis exíguos, em resultado de cargas tributárias absurdas que sustentam as opções do socialismo”.

“O extremismo de esquerda e direita em Portugal são realidades que crescem na demagogia sem ideias, nas promessas impossíveis (…) e no apoio do próprio PS, que patrocinando-o, procura dividir o espaço político (…). Aliás, a extrema-direita em Portugal e o PS têm uma relação simbiótica que interessa e aproveita a ambos”, refere Nuno Melo, aproveitando para sublinhar “neste contexto” o que diz ser a “determinante recuperação política do CDS”.

Mais. O CDS aproveita também para destacar “a profunda degradação do Governo, que desde janeiro acumula casos sucessivos em quase todas as áreas sectoriais, minando a confiança dos portugueses nas instituições democráticas e contribuindo dessa forma para o enfraquecimento do próprio regime”.

