O Governo entregou ao início da tarde desta segunda-feira na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023). Seguir-se-á a apresentação do documento pelo ministro das Finanças e respetivos secretários de Estado. Fernando Medina será ainda hoje entrevistado no Jornal da Noite da SIC. Acompanhe a emissão especial em direto e ao minuto na SIC notícias.