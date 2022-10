O presidente da Assembleia da República salientou, esta segunda-feira, que o Parlamento é soberano em matéria orçamental, assim como o caráter "demorado" e "cuidadoso" do processo de discussão da proposta de Orçamento do Governo em sede parlamentar.

Estas posições constam de um vídeo publicado por Augusto Santos Silva pouco depois de o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter entregado no Parlamento a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023.

"Com a entrega há pouco da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023, inicia-se um dos processos políticos e legislativos mais importantes do parlamento e um processo no qual o parlamento é soberano. Só o parlamento pode discutir e aprovar o Orçamento do Estado, isto é, as contas do Estado para o próximo ano", frisou o presidente da Assembleia da República.

Na sua mensagem, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros referiu-se ao processo orçamental como sendo "demorado," precisamente "porque é um processo cuidadoso".