Despesas extra do Estado: indemnizações à EDP e PPP custam 454 milhões de euros

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 prevê uma despesa extra de 574 milhões só para grandes indemnizações.

A maior parte vai para a EDP e outra empresa que processou o Estado.

À EDP, destinam-se 218 milhões de euros devido a uma barragem. O Governo prevê ainda o pagamento de 236 milhões de euros à Rotas do Algarve Litoral, do grupo Tecnovia, em litígio com a PPP das Estradas Algarve Litoral.

Estes dois encargos representam um custo adicional para os contribuintes de mais de 450 milhões de euros, a juntar mais 120 milhões em despesas fiscais.

A proposta do Orçamento do Estado para 2023 começa esta quarta-feira a ser discutida, no Parlamento.