Catarina Martins desafia PS a aprovar proposta do BE para fim dos vistos gold

A coordenadora do BE defendeu esta quarta-feira que, se as palavras do primeiro-ministro sobre vistos gold "forem para levar a sério", o PS deve aprovar a proposta dos bloquistas para acabar com este regime no âmbito do Orçamento do Estado.

"Eu registo que o senhor primeiro-ministro todos os dias tem anunciado medidas que não pôs no Orçamento do Estado, mas eu queria sossegar o PS. O Bloco de Esquerda vai propor o fim dos vistos gold neste Orçamento do Estado, como já fez em orçamentos do estado passados", disse Catarina Martins aos jornalistas à margem da concentração de professores em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

Na opinião da líder bloquista, "se as palavras do senhor primeiro-ministro forem para levar a sério, o PS tem uma boa opção que é aprovar a medida do BE para o fim dos vistos gold".