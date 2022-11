O ministro da Administração Interna garante que no próximo ano o aumento salarial para as forças de segurança vai ser “o maior da última década”, situando-se “entre 51 e 107 euros”. José Luís Carneiro apresenta, esta manhã, no Parlamento, os números previstos no Orçamento do Estado para 2023.

Já a 12 de outubro, o ministro tinha afirmou que o Governo continuará a pugnar pela melhoria das condições de trabalho das forças de segurança e pela valorização dos salários dos seus profissionais.

Durante a Cerimónia Militar do Dia do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana, que teve lugar na Maia, José Luís Carneiro sublinhou a importância da proposta de Orçamento do Estado para 2023, na qual se incluem aumentos remuneratórios relevantes.