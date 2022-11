Paulo Raimundo junta-se ao protesto da CGTP: "Os trabalhadores merecem respeito, merecem dignidade"

A CGTP realiza, esta sexta-feira, mais uma manifestação em frente à Assembleia da República. A central sindical contesta o aumento do custo de vida no país, e por isso, reclama a subida dos salários e das pensões. O novo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, fez questão de se juntar ao protesto.

"A força coletiva destas pessoas, fará mudar esta situação", disse Paulo Raimundo, sublinhado que "os trabalhadores merecem respeito, merecem dignidade".

O protesto da CGTP acontece no mesmo dia em que decorre a votação final global do Orçamento do Estado na Assembleia da República.

A CGTP convocou também uma semana de luta de 10 a 17 de dezembro por aumentos salariais.