Pelé e Eusébio com Rodrigo Guedes de Carvalho: recorde a entrevista de 2003

Recuperamos um excerto de uma entrevista de Pelé e Eusébio à SIC, em 2003, em que os jogadores relembram os tempos de futebol com saudade.

O lendário Pelé, ícone do futebol brasileiro e do desporto mundial, morreu esta quinta-feira aos 82 anos, depois de um agravamento do estado de saúde nos últimos dias.

O “Rei”, como era conhecido no universo futebolístico, estava internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, estado de São Paulo, desde o dia 29 de novembro, após a deteção de um tumor no cólon, em setembro de 2021, e na sequência de uma infeção respiratória agravada pela covid-19.