Oito décadas em oito minutos: a vida e carreira do “Rei” Pelé

Pelé, o “rei” do futebol, único a sagrar-se três vezes campeão do mundo. Quase 1.300 golos marcados numa carreira que começou cedo, graças a um talento que o próprio dizia ter recebido de Deus.

Os pais chamaram-lhe Edson em homenagem a Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Acabou por brilhar com o nome que lhe deram na escola. Foi a primeira grande estrela do futebol mundial, para muitos a maior. Uma lenda que atravessou gerações e o que conquistou no futebol deu-lhe estatuto fora de campo.

O lendário Pelé, ícone do futebol brasileiro e do desporto mundial, morreu esta quinta-feira aos 82 anos, depois de um agravamento do estado de saúde nos últimos dias. O hospital onde Pelé estava internado confirmou a morte na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia".