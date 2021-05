Paulo Rangel critica opção do Governo em ter feito uma Cimeira Social com um âmbito tão vasto

No Expresso da Meia-Noite, Paulo Rangel criticou a opção do Governo em ter feito uma cimeira social com um âmbito tão vasto.

Na opinião do eurodeputado do PSD, Portugal deveria ter apostado numa cimeira sobre saúde, o que teria obrigado os países europeus a metas mais concretas.

Já Francisco Assis, presidente do Conselho Económico Social, entende que só o futuro dirá "se a cimeira é histórica ou não" e sublinha as declarações finais de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, na Cimeira, onde refere que "o primeiro-ministro português lhe tinha falado destes temas e da importância destes temas ainda antes da ocorrência da pandemia".

Para Patrícia Fragoso Martins, professora de direito da União Europeia, "foi um passo importante e é historicamente relevante o facto de terem sido envolvidos todos os parceiros sociais", mas quanto ao conteúdo diz que é preciso perceber do que se está a falar, "não basta dizer que estamos a falar de política social".

