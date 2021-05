Vice-presidente do BCE pede prudência na retirada das moratórias

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) pediu, este sábado, durante a reunião do Ecofin, em Lisboa, que a retirada das moratórias bancárias seja “gradual” e “prudente”. O espanhol Luis de Guindos diz que é preciso uma “abordagem equilibrada” na retirada das medidas de apoio para enfrentar a crise.

“Tempos uma certa seleção inversa, digamos assim, no sentido em que os primeiros empréstimos a sair do sistema são os melhores, e os outros que continuam sob moratória são os que são mais complicados, mais complexos e de menor qualidade, digamos assim”, alertou Luis de Guindos.

Por essa razão, o vice-presidente reforça que a recomendação do BCE é para retirar os apoios “com cuidado, com prudência” e ter uma “abordagem equilibrada relativamente a todas as medidas”, incluindo na questão das moratórias.