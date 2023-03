TAP: Christine Ourmière já tem advogada para contestar a demissão por justa causa

O ministério das Finanças já iniciou o processo de demissão por justa causa da CEO e do Chairman da TAP. Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja terão de ser ouvidos em audiência. Entretanto a sabe-se que a ainda presidente executiva já tem advogada para contestar a decisão do Governo.

Luís Rodrigues é o senhor que se segue à frente dos destinos da TAP, mas a CEO demitida não deve sair sem levantar ondas, porque não concorda com a justa de causa do despedimento.

O advogado especialista em transporte aéreo e concorrência, Miguel Mendes Pereira, explica que a administração não foi bem assessorada juridicamente.

“A administração foi assessorada por advogados que mal ou bem assessoraram a administração que não é composta por juristas e que necessariamente se louvou no aconselhamento que recebeu e, portanto, à primeira vista não me parece ter havido um caso de negligência grosseira no sentido de ter sido tomada uma decisão sem que se fosse buscar o necessário conhecimento técnico.”, referiu.