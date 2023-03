País

TAP: IGF está "totalmente tranquila" com auditoria face a acusações de ex-CEO

Armando Franca

Após Christine Ourmières-Widener ter acusado a IGF de comportamento discriminatório por ter enviado as respostas por escrito, a IGF garantiu que as metodologias adotadas privilegiaram a economia de meios e que a ex-CEO teve conhecimento de todas as asserções que vieram a constar do relatório final, onde teve a oportunidade de apresentar a sua versão dos factos.