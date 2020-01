Representante da UE reúne-se com ministro iraniano para "diálogo franco"

O chefe da diplomacia da União Europeia reuniu-se esta quinta-feira, em Nova Deli, na índia, com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano. O encontro, que é descrito como um "diálogo franco" sobre o acordo nuclear assinado em 2015, numa altura em que o Reino Unido, a França e a Alemanha acusam Teerão de romper com o compromisso que tem como objetivo o controlo de armas nucleares.

As conversações, à margem de uma conferência em Nova Deli, foram as primeiras frente-a-frente, depois de uma série de telefonemas que se seguiram ao ataque ordenado pelos Estados Unidos, e que mataram o número dois do regime iraniano, a 3 de janeiro.