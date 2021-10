"Dois penáltis ficaram por assinalar no Tondela - FC Porto"

Vizela - Benfica

O Benfica venceu o Vizela por 0-1.

O único golo da partida foi marcado aos 98 minutos por Rafa. Com esta vitória, o Benfica fica no primeiro lugar do campeonato, com 24 pontos, com o FC Porto e o Sporting logo atrás com 23.

Sporting - Moreirense

O Sporting venceu este sábado o Moreirense por 1-0.

O capitão Sebastián Coates deu a vitória aos leões, com um golo aos 16 minutos.

Tondela - FC Porto

O FC Porto venceu este sábado na visita ao Tondela, por 3-1.

O Tondela inaugurou o marcador aos 4 minutos da partida, com um golo de Neto Borges, mas rapidamente o FC Porto chegou ao empate.

Mehdi Taremi fez um hat-trick e garantiu a vitória dos dragões, que estavam em vantagem numérica desde os 28 minutos, depois da expulsão de Iker Undabarrena.

