"Porque é que o país deixou que isto acontecesse?": Familiares das vítimas de Pedrógão incrédulos

As famílias das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande receberam, com perplexidade, a decisão do Tribunal de Leiria de absolver todos os arguidos do processo. Cinco anos depois, os familiares mantêm a perguntar: de quem é a culpa?

A decisão de absolver os 11 arguidos foi recebida, ao mesmo tempo, com aplausos à porta do Tribunal de Leiria e com total incredulidade pelos familiares da vítimas.

É para o futuro que de novo aponta o Presidente da República, lembrando que o processo pode ainda não ter chegado ao fim. O Ministério Público revelou, entretanto, que vai avaliar a possibilidade de recorrer da decisão do Tribunal de Leiria.

As perguntas de sempre continuam por responder. A única certeza é que, para as famílias das 66 vítimas, o que se passou não teve ponto final.