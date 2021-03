Covid-19. Infarmed garante segurança da vacina da AstraZeneca

O Infarmed garante a segurança da vacina da AstraZeneca, depois de vários países europeus terem suspendido na totalidade ou só no que diz respeito a um lote de um milhão de doses. Isto porque um conjunto de vacinados desenvolveu coágulos sanguíneos.

Dinamarca, Noruega e Islândia suspenderam toda e qualquer vacinação contra a covid-19 da AstraZeneca. Outros países Bálticos, o Luxemburgo e sobretudo a Áustria e a Itália puseram de lado apenas um lote específico da farmacêutica anglossueca. Em causa está um milhão de doses que foram distribuídas por 17 países europeus, dos quais não faz parte Portugal.

A Agência Europeia do Medicamento, que autorizou a vacina a 29 de janeiro, diz que não existem provas de que os 22 casos de coágulos sanguíneos, dos quais resultaram pelo menos quatro mortes – um na Áustria, um na Dinamarca e dois em Itália – estejam relacionados com a vacina.

O regulador europeu sublinha que é altamente improvável que a responsabilidade seja do fármaco, já que o problema detetado é superior, em termos proporcionais na população em geral, do que nos três milhões a quem foi administrada a vacina na União Europeia.

O Governo britânico também veio defender a segurança da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica sueca AstraZeneca. Mas a apreensão já está instalada na população. O ceticismo regressa quando a maioria dos países europeus voltaram atrás e autorizaram o uso deste fármaco nos mais idosos.

A farmacêutica anglossueca, que tem várias fábricas na Europa continental, está também no centro da polémica por não garantir as doses contratualizadas inicialmente com a União Europeia. A comissão já bloqueou a exportação de uma encomenda de 250 mil doses para a Austrália e anunciou, esta quinta-feira, que esse mecanismo vai ser estendido pelo menos até julho.