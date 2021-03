Covid-19. Portugal vai administrar vacinas da AstraZeneca a maiores de 65 anos

A vacina da AstraZeneca contra a covid-19 passa a ser administrada também a quem tem mais de 65 anos. A Direção-Geral de Saúde alterou a norma, acompanhando vários outros estados-membros da União Europeia.

Depois das dúvidas lançadas há mais de um mês por responsáveis políticos – como o Presidente francês Emmanuel Macron –, Alemanha e França já tinha recuado, na semana passada, nas orientações.

A Grécia, Roménia e Noruega foram alguns dos países que também consideram seguro vacinar os maiores de 65 anos com doses da AstraZeneca. Portugal também se junta a este grupo, seguindo as indicações da Agência Europeia do Medicamento.

A decisão foi tomada com base em dados científicos recolhidos entre os cidadãos britânicos com mais de 70 anos. O estudo tem um universo de 7.500 mil pessoas e conclui que a vacina reduz em 94% a necessidade de internamento hospitalar dos infetados.

A vacina da AstraZeneca é composta por duas doses, administrada com um intervalo de 12 semanas. Se nesse espaço de tempo o indivíduo vacinado ficar infetado com covid-19, a segunda dose não deve ser tomada.