Portugal vai suspender administração da vacina da AstraZeneca

A Direção-Geral da Saúde e o Infarmed deverão anunciar esta segunda-feira a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca em Portugal.

A SIC sabe que a indicação já foi transmitida aos centros de saúde, que devem parar de imediato de utilizar a vacina da universidade de Oxford.

Esta suspensão deverá vigorar durante 15 dias.

O anúncio será feito numa conferência de imprensa nas instalações do Infarmed, inicialmente agendada para as 19:30, que contará com a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, e o coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo

Espanha, Alemanha, França e Itália suspendem vacinação com fármaco da AstraZeneca

Espanha, Alemanha, França e Itália anunciaram esta segunda-feira a suspensão da vacinação com recurso ao fármaco da AstraZeneca.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a vacina vai ser suspensa em França "por precaução", tal como aconteceu em outros países europeus.

"Muitos parceiros europeus decidiram suspender a utilização da vacina da AstraZeneca. Há alguns minutos foi a vez das autoridades alemãs. A Autoridade Europeia do Medicamento vai pronunciar-se amanhã (terça-feira) sobre a vacina e, até lá, o ministro da Saúde e as autoridades sanitárias decidiram suspender a vacinação com AstraZeneca por precaução", afirmou o Presidente em conferência de imprensa.

Emmanuel Macron disse ainda desejar que caso a vacina volte a receber luz verde pelas autoridades europeias, a vacinação com este fármaco seja retomada rapidamente.

O Governo espanhol também anunciou esta tarde a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca por 15 dias.

A decisão foi comunicada esta tarde pela ministra da Saúde, Carolina Darias, numa reunião com as comunidades autónomas convocada com caráter de urgência, segundo a imprensa espanhola.

Também o Governo alemão disse hoje que vai suspender o uso da vacina por causa de novos relatos de coágulos sanguíneos perigosos relacionados com este fármaco.

Itália anunciou igualmente esta segunda-feira que irá suspender a administração da vacina, tendo a agência de medicamentos italiana revelado que esta é uma “medida de precaução e temporária” e que aguarda recomendações da Agência Europeia do Medicamento.

No total, são já 13 os países europeus que tomaram esta decisão.