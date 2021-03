Covid-19. “70% da população estará vacinada com a primeira dose no fim do verão”

O coordenador do Plano de Vacinação contra a covid-19 está confiante que até ao final do verão, 70% da população terá tomado pelo menos uma dose da vacina.

Para atingir esse objetivo, Gouveia e Melo diz que Portugal não irá recusar nenhuma a vacina, desde seja aprovada pelas autoridades competentes.

"Continuo confiante de que até ao fim do verão teremos 70% de proteção da população. O conceito de imunidade de grupo e de proteção são dois conceitos diferentes (...), uma dose é uma grande proteção, pelo menos para a doença mais crítica. O que posso dizer é que 70% da população estará vacinada com a primeira dose no fim do verão".

O PORTEFÓLIO DE VACINAS ASSEGURADO POR PORTUGAL

O atual portefólio de vacinas assegurado por Portugal inclui as vacinas desenvolvidas por Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Janssen (todas já autorizadas pelo regulador europeu para introdução no mercado), Sanofi/GSK e CureVac (ambas numa fase mais atrasada). No dia 04 de março, a EMA anunciou o início de uma "análise contínua" da Sputnik V para aferir a sua conformidade com os requisitos da União Europeia ao nível de eficácia, segurança e qualidade.

Portugal regista cerca de 1,2 milhões de vacinas administradas, das quais perto de 850 mil correspondem à primeira dose e 350 mil à segunda.

