Covid-19. Líderes europeus tomam vacina da AstraZeneca para transmitir confiança

Os líderes europeus querem transmitir uma mensagem de confiança na vacina da AstraZeneca. Enquanto alguns esperam pela chegada da sua vez, Boris Johnson, chefe do Governo britânico, tomou esta sexta-feira a primeira dose da vacina contra a covid-19.

O primeiro-ministro do Reino Unido não podia estar mais entusiasmado quando recebeu a primeira dose da vacina produzida em colaboração com a Universidade de Oxford. Depois de mais de 20 países terem suspendido temporária das vacinas, o discurso dos líderes é, agora, no sentido de restabelecer a confiança dos cidadãos europeus na vacina.

Angela Merkel garantiu que irá receber a vacina da AstraZenca, quando chegar a sua vez de ser inoculada, enquanto o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que será vacinado com o fármaco do grupo sueco-britânico, assim que a administração for retomada.

O primeiro-ministro português, António Costa, lembrou que já tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca e afirmou que “anseia” a segunda dose, que está prevista para maio. Costa afirmou ainda, depois de ter sido conhecida a avaliação da Agência Europeia do Medicamento, que todas as dúvidas foram esclarecidas.

Também Mário Draghi, primeiro-ministro italiano, diz estar à espera de ser chamado e quer receber esta vacina. Draghi assegurou aos italianos que a vacinação é segura e que, depois da suspensão desta semana, o processo vai recomeçar a um ritmo que permite imunizar o máximo de pessoas no mais breve espaço de tempo. Até agora pouco mais de dois milhões de pessoas receberam as duas doses da vacina em Itália.