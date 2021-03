Portugal retoma vacina da AstraZeneca: no Seixal foram vacinadas mais cinco pessoas do que o previsto

Foram chamadas 50 pessoas para serem vacinadas esta segunda-feira centro de vacinação da Arrentela, no Seixal. Cada frasco da Astrazeneca traz dez doses, que bem medidas, na prática sem desperdício, é viável retirar mais uma. No final tomaram a vacina mais cinco pessoas do que estava previsto.

Amândio Seruca foi chamado dias antes da vacina da Astrazeneca ter sido suspensa. Esperou mais de uma semana até ser vacinado. Sofre de doença coronária, toma medicamentos para evitar a coagulação do sangue, seguiu as notícias de doentes que desenvolveram trombose, depois da toma da vacina, ainda assim, veio confiante.

No espaço destinado ao recobro não houve casos de má disposição nos 30 minutos, imediatamente a seguir à toma da vacina.

Nos próximos dias, o plano é recuperar o atraso da última semana.