“Se tivesse a vacina da AstraZeneca à disposição daria hoje aos meus pais”

A administração da vacina da AstraZeneca foi retomada esta segunda-feira em Portugal continental, depois da suspensão temporária decretada pelo Infarmed e pela Direção-Geral da Saúde na semana passada. Bernardo Gomes, médico de saúde pública e professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, considera que o regresso deste fármaco torna as coisas "um bocadinho mais solarengas”.

“Isto é uma maratona, isto é passo a passo. Efetivamente, as coisas são um bocadinho mais solarengas, do ponto de vista de vacinação, nesta segunda-feira do que na semana passada, quando estávamos com de alguma ansiedade em relação ao que ia ser dito sobre a vacina da AstraZeneca”, diz Bernardo Gomes em entrevista à Edição da Tarde.