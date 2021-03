Vacinação contra a covid-19. Farmacêuticos podem ser uma solução para a falta de enfermeiros

O Serviço Nacional de Saúde não tem enfermeiros que cheguem para os 150 centros de vacinação contra a covid-19, criados para a segunda fase que começa em abril.

A solução pode passar por contratar mais recursos humanos e contar com os farmacêuticos que podem vacinar.

A Ordem dos farmacêuticos dá o exemplo de outros países e alerta para as dificuldades de atendimento normal à comunidade, se os profissionais forem deslocados para os centros de vacinação.

O processo de vacinação proposto pela task force ainda não está claro para todas as entidades envolvidas, que aguardam indicações.

Covid-19. Quase um milhão de portugueses já tomou a primeira dose da vacina

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revela esta terça-feira que 942.825 portugueses já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 9% da população, e 471.204 já têm a vacinação completa, 5% da população.

Os dados dizem respeito ao período entre 27 de dezembro de 2020 e 21 de março de 2021. 61% da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e 16% tomaram as duas doses. Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.

Até ao último domingo, Portugal tinha recebido um total de 1.713.540 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, tendo sido distribuídas pelos pontos de vacinação do país 1.462.079 doses.