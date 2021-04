Primeiras vacinas da Johnson & Johnson já chegaram a Portugal

A primeira tranche com 31.200 doses da vacina da Johnson & Johnson chegaram esta tarde a Portugal. A entrega estava prevista para esta semana mas com o anúncio do adiamento das entregas para a Europa, feito ontem pela farmacêutica norte-americana, as autoridades de saúde portuguesas não tinham a certeza de que as primeiras doses chegariam mesmo durante estes dias.

Na verdade, os proprietários do centro logístico de Montemor-o-Velho, onde vão ficar armazenadas, só foram a informados da chegada das acinas durante a manhã desta quarta-feira.

Estas vacinas foram entregues em Portugal e noutros países europeus, como Itália, porque já estavam em trânsito no momento em que a Johnson & Johnson anunciou o adimento, depois da suspensão da vacina nos Estados Unidos, após serem detetados seis casos de coágulos sanguíneos.