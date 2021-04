Em breve podem ser vacinadas 100 mil pessoas contra a covid-19 por dia

A vacinação está a acelerar em Portugal. Em maio todas as pessoas com mais de 60 anos terão pelo menos uma dose da vacina.

A prioridade ainda é vacinar quem tem entre 70 e 79 anos. Nestas faixas etárias têm prioridade: doentes com cancro em tratamento, transplantados, imunodeprimidos, sobretudo portadores do vírus da sida, pessoas com doenças neurológicas e mentais, casos de grande obesidade e diabéticos tipo 2.

Há condições de vacinar 100 mil pessoas por dia nos próximos quatro meses. A diretora-geral da Saúde diz que nos próximos dias, chegam muitas vacinas a Portugal.

