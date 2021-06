Covid-19. Task force anuncia novas medidas para aumentar ritmo de vacinação

O coordenador da task force para a vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, anunciou duas novidades sobre o plano de vacinação: a vacina da Johnson & Johnson, que estava limitada a quem tem mais de 50 anos, passa a poder ser aplicada aos homens de todas as idades e as pessoas com mais de 70 anos, que ainda não tenham sido vacinadas, podem dirigir-se a um centro de vacinação e ser inoculado sem necessidade de agendamento.

A vacinação foi o grande tema do penúltimo dia do congresso da Ordem dos Médicos. O coordenador da task force aproveito o momento para anunciar que a Direção Geral de Saúde vai alargar a aplicação da vacina da Johnson & Johnson aos elementos do sexo masculino de todas as idades. Esta medida pretende aumentar o ritmo de 100 mil inoculações por dia.

Quem não foi vacinado e tem mais de 70 anos passa a ter prioridade na vacinação. Podem ser inoculados nos centros de vacinação sem que haja qualquer agendamento. Desta forma, Gouveia e Melo acredita atingir os 70% da população imunizada no início de agosto.

Outro palestrante do congresso foi Durão Barroso, líder da aliança global das vacinas – uma das instituições da iniciativa Covax que distribui vacinas pelos países mais pobres e obteve compromissos financeiros de 2,4 mil milhões de dólares esta quarta-feira. Numa entrevista previamente gravada, o antigo primeiro-ministro defendeu a partilha de doses entre os países.