Covid-19. Autoagendamento para faixas etárias mais jovens previsto para julho

Com os maiores de 43 anos elegíveis para se autoagendarem para a vacinação contra a covid-19, as autoridades competentes pelo plano de vacinação nacional visam expandir o processo para outras faixas etárias. A Ministra da Saúde assegura que a vacinação vai alargar para as faixas etárias mais jovens "algures em julho".

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde, no dia 28 de maio, à aplicação da vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19 a adolescentes entre os 12 e os 15 anos. Cabe a cada Estado-Membro da União Europeia decidir quando ou se pretende usar a vacina nestas faixas etárias.

Os efeitos mais comuns da administração das vacinas contra a covid-19 entre estas faixas etárias serão os conhecidos: dor no local da injeção, cansaço, dores de cabeça, dores musculares, calafrios e febre, lê-se no comunicado da EMA.

Bélgica começa a vacinar jovens de 16 e 17 anos em julho

A Bélgica vai começar em julho a vacinar jovens de 16 e 17 anos contra a covid-19 com a vacina da BioNTch-Pfizer, aprovada pela Agência Europeia de Medicamento (EMA) para aquele grupo etário, adiantaram as autoridades belgas.

Os ministros belgas deixaram ainda o apelo para que seja estudada a possibilidade de "permitir aos jovens entre os 18 e 40 anos fazer uma escolha informada a favor da vacinação com a vacina da Johnson & Johnson ou AstraZeneca", inoculações que uma vez autorizadas para aquele grupo etário seriam dadas "numa base voluntária".

No entanto, o medo da chegada de novas variantes leva a que comece a considerar a possibilidade de alargar a inoculação com aquelas vacinas a outras faixas etárias, a fim de acelerar a campanha de vacinação.

Cerca de 63 mil jovens entre os 16 e 24 anos já foram vacinados em Portugal

Os últimos dados divulgados no relatório de vacinação da DGS, cerca de 63 mil jovens com idades entre os 16 e os 24 anos já foram vacinados contra a covid-19 em Portugal, onde 19% da população já está imunizada com as duas doses.

Segundo a DGS, a vacinação por faixas etárias decrescentes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 ou mais anos, aplica-se a quem tenham doenças com risco acrescido de covid-19 grave ou morte, como a diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais.

EUA e Canadá avançam com vacinação de jovens entre 12 e 15 anos

Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde deram luz verde à vacinação de crianças entre os 12 e os 15 anos. No Canadá, as crianças dessa faixa etária já estão a receber a vacina da Pfizer.

Cerca de 1,5 milhão de casos de covid-19 nos EUA foram registados em crianças e adolescentes entre os 11 e os 17 anos, mas com sintomas menos intensos da doença.

As escolas contam vacinar o maior número possível de estudantes até ao início do próximo ano letivo. Tanto a Pfizer como a Moderna iniciaram testes para verificar a eficácia da vacina em crianças entre os 6 meses e os 11 anos de idade. No Reino Unido, a AstraZeneca está a estudar o efeito da vacina em crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos.

Os especialistas têm alertado que as crianças terão que ser vacinadas para que seja alcançado um índice de 70% a 85% da população imunizada, necessário para garantir a imunização coletiva.

