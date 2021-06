Vacina da Johnson & Johnson em Portugal. Restrições de idades nas mulheres mantêm-se 

A vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19 vai passar a ser administrada a homens com idade superior a 18 anos.

A atualização da norma de vacinação mantém, para já, as restrições de idade no sexo feminino.

O coordenador da task-force, Gouveia e Melo, explica que a reavaliação desta norma evita o desperdício de vacinas.

Até agora, a administração da dose única estava destinada a pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, independentemente do género. As autoridades de saúde portuguesas estavam a seguir a recomendação da Agência Europeia do Medicamento, com base numa possível ligação entre a administração da vacina e a formação de coágulos sanguíneos.

No caso das mulheres, a Direção-Geral de Saúde entendeu que seria prudente manter as limitações. Ou seja, apenas mulheres com idade igual ou superior a 50 anos podem receber a dose da Johnson & Johnson, salvo se devidamente informadas e conscientes dos benefícios e riscos que correm.