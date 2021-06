Covid-19. Administradas 710 mil doses de vacinas na semana passada

Portugal pode ter 70% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 já este mês. O objetivo está dependente do ritmo a que as farmacêuticas vão entrar as vacinas nos próximos dias.

Com o trimestre a terminar, as farmacêuticas estão a acelerar as entregas para cumprir os contratos. É isso que tem permitido vacinar mais de 100 mil pessoas por dia há três semanas consecutivas.

Se o ritmo se mantivesse, Portugal atingiria 70% de população com pelo menos uma dose ainda este mês. Mas esse objetivo está dependente das entregas - incertas - nos próximos dias.

Até esta quarta-feira feira deviam ter passado por este armazém em Montemor-o-Velho 11 milhões de vacinas, mas há cerca de um milhão de doses que ainda não chegaram.

Para já, as doses em stock permitiram, na semana passada, administrar 710 mil doses.

Madeira e Lisboa e Vale do Tejo foram as únicas regiões que conseguiram vacinar mais. Com mais de metade dos novos casos do país, a capital foi onde mais se acelerou na vacinação.

O número de pessoas com pelo menos uma dose já está em linha com o resto do país. No entanto, com apenas 28,1% da população com a vacina completa, Lisboa é a região menos vacinada em Portugal.

O autoagendamento para maiores de 30 abre até sexta-feira e os maiores de 18 já estão a ser convocados para serem vacinados na semana que vem.

Um esforço para vacinar os mais novos que não pode esquecer os maiores de 65 - onde se concentra a maior parte das hospitalizações e óbitos. Entre os maiores de 65, ainda há 625 mil pessoas a aguardar a segunda dose e 46 mil ainda nem sequer iniciaram o processo de vacinação - muitas por vontade própria.