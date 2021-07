"Acreditamos que a vacinação dos mais jovens deve acontecer o mais rapidamente possível"

O ministro da Educação espera que, até ao inicio do próximo ano letivo, os alunos mais jovens estejam já vacinados.

Na semana passada, a ministra da Saúde tinha avançado que os jovens com menos de 18 anos deverão começar a ser vacinados no final de agosto. O parecer sobre a vacinação das faixas etárias acima dos 12 anos está ainda a ser elaborado pela Comissão técnica de vacinação.

Também no Parlamento, Tiago Brandão Rodrigues, prometeu mão pesada, para as escolas que inflacionam as notas de forma a permitir a entrada dos estudantes no ensino superior.

O ministro relembrou que, como consequência do reforço da fiscalização das sucessivas inflações de notas, foram aplicadas 64 sanções disciplinares que variam entre a repreensão escrita, a multa e a suspensão de funções.

Veja também: