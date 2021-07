Covid-19. Suspensão de lote da Johnson & Johnson não impactou ritmo de vacinação

A suspensão de vacinas da Johnson & Johnson não teve impacto no ritmo de vacinação num centro de Odivelas. Durante a manhã desta sexta-feira foram administradas centenas de doses de vacina contra a covid-19, incluindo as que fazem parte do lote em causa, cuja suspensão foi levantada na tarde de quinta-feira.

O ritmo de vacinação mantém-se o habitual: em Odivelas voltaram a ser vacinadas centenas de utentes, um dia depois de ser retomado o uso das vacinas.

Este centro administra, em média, 1.750 doses de vacina por dia. Começaram também a receber os maiores de 23, para quem já está disponível o autoagendamento.

De acordo com a task force, a modalidade “Casa Aberta” irá voltar a estar disponível na tarde desta sexta-feira, a partir das 15:00.

Em Portugal já foram administradas mais de 10 mil doses de vacinas contra a covid-19.

VEJA MAIS: