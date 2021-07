Covid-19. Já chegaram a Portugal as 200 mil doses de vacina compradas à Hungria

Já chegaram as 200 mil doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca que Portugal comprou à Hungria. As vacinas vão ser usadas para reforçar as doações aos países africanos de língua portuguesa e a Timor Leste.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, elogia o espírito de cooperação europeia.

“Agradeço à um Hungria, e em particular ao ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, o facto de terem disponibilizado este conjunto de vacinas e assim não só cooperarem com a estratégia de vacinação de Portugal como cooperarem com Portugal no apoio a África na vacinação”, disse Santos Silva.

