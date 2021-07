Madeira inicia vacinação de jovens em modalidade "Casa Aberta"

As primeiras crianças foram este sábado vacinadas em Portugal contra a covid-19. À margem da recomendação feita pela Direção Geral da Saúde, a Madeira começou a vacinação para os jovens entre os 12 os 17 anos. O Governo regional espera que os 20 mil habitantes nesta faixa etária estejam todos vacinados muito em breve.

As portas do Centro de Vacinação do Funchal só deviam abrir em modalidade “Casa Aberta” a partir da 13:00, mas mais de uma hora antes já eram os vários os jovens que, acompanhados pelos pais, aguardavam para receber a vacina.

Este dia aberto na Madeira aconteceu um dia depois de, no continente, a Direção Geral de Saúde ter recusado recomendar a vacinação para todas as crianças a partir dos 12 anos. Apesar da orientação, as autoridades de saúde da Madeira reforçam a confiança na decisão tomada.

A falta de sintonia entre autoridades regionais e DGS é evidente, mas não parece ser fonte de receio

para os madeirenses. O objetivo do Governo Regional é vacinar o mais rápido possível as cercas de 20 mil crianças entre os 12 e os 17 anos que vivem na Madeira.

Por isso, há outro dia aberto marcado para a próxima quarta-feira. Estão previstos mais três em Porto Santo durante o mês de agosto para os muitos madeirenses que habitualmente lá passam férias.