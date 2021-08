As datas para a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos 

Os adolescentes dos 12 aos 15 anos vão ser vacinados contra a covid-19 nos fins de semana de 21 e 22 e de 28 a 29 de agosto.

O autoagendamento será exclusivo para esta faixa etária durante o período de 12 a 14 de agosto. Durante este período, o autoagendamento para maiores de 18 anos ficará suspenso, sendo retomado a 15 de agosto.

Segundo o coordenador da task force para a vacinação, o objetivo é que todos os adolescentes sejam vacinados até ao início das aulas.

Em declarações à SIC, o vice-almirante Gouveia e Melo diz que o plano é vacinar todos estes jovens, com as duas doses, até 19 de setembro.

"Vamos fazer primeiro o método de autoagendamento e vamos privilegiar os fins de semana, no entanto estaremos abertos a qualquer mudança ou qualquer adaptação que seja necessária fazer para que o processo corra bem."

Os adolescentes que forem vacinados com a primeira dose a 21 e 22 de agosto receberão a segunda dose no fim de semana de 11 e 12 de setembro. Já os jovens que receberem a primeira dose a 28 e 29 de agosto serão inoculados com a segunda dose no fim de semana de 18 e 19 de setembro.

Num comunicado, a task force de vacinação recorda que as segundas doses são agendadas pelo sistema e são sempre no local da primeira dose.

► O autoagendamento pode ser feito aqui

"O meu filho tem entre 12 e 15 anos. Devo vaciná-lo?"

A uma semana do início da vacinação dos jovens dos 12 aos 15 anos, muitos pais ainda têm dúvidas se devem ou não vacinar os filhos.

Existem pais que pretendem prevenir as crianças através da vacinação e outros que se demonstram preocupados com as repercussões e incertezas quanto à vacina contra a covid-19.

A decisão não é consensual, mas já tem luz verde da DGS com base nos dados científicos mais recentes, que garantem a segurança das vacinas.

Esta terça-feira a DGS recomendou a vacinação de todos os adolescentes dos 12 aos 15 anos, acompanhados pelos pais ou tutores, sem necessidade de indicação médica.

Deste universo, fazem parte cerca de 400.000 adolescentes, alguns deles já terão alguma imunidade devido ao contacto com o vírus.