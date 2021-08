Covid-19. Cerca de 7,3 milhões de pessoas já têm a vacinação completa

Cerca de 7,3 milhões de pessoas já têm a vacinação contra a covid-19 completa. É o equivalente a 71,5% da população. Um número que faz de Portugal o terceiro país com o processo de vacinação mais rápido do mundo.

Já ultrapassou alguns dos que eram considerados exemplos, como Israel ou os Estados Unidos e, na União Europeia, só Malta já vacinou mais. A grande afluência de jovens este fim de semana fez disparar os números.

A percentagem de vacinados continua a crescer em todas as idades e acima dos 50, 99% da população já tem pelo menos uma dose.

Olhando a distribuição das vacinas pelo território nacional, vê-se que metade do pais já tem mais de 80% da população com pelo menos uma dose. Alentejo, Norte e Centro lideram o processo. O Algarve e os Açores têm as menores percentagens de vacinados.

A administrar quase 100 mil vacinas por dia, daqui a uma semana, a coordenação do plano de vacinação espera ter 85% da população portuguesa com pelo menos uma dose e 73% com a vacinação completa.

Entre primeiras e segundas doses, Portugal já administrou 14,2 mil vacinas. É o equivalente a uma vacina por segundo, dia e noite, há quase 240 dias.