Covid-19. Já foram vacinadas este domingo mais de 40 mil pessoas

Até às 18:00 deste domingo foram vacinados contra a covid-19 mais de 40 mil utentes. Destes, cerca de 33 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos, informou a task force da vacinação.

O processo de vacinação decorreu de forma mais calma este domingo e houve até 40 centros que não abriram por falta de agendamentos. À SIC, a task force adiantou os que se inscreveram ou foram encaminhados para o posto de vacinação mais próximo ou reagendados para outro dia desta semana.

No sábado já tinham sido vacinadas 128 mil pessoas, das quais 115 mil jovens dos 12 aos 15 anos, o que fez com que, em apenas um dia, fosse ultrapassada a meta de vacinação dos mais novos prevista para todo o fim de semana.

Começaram a ser vacinados contra a covid-19 no sábado os jovens dos 12 aos 15 anos, estando disponível a modalidade "Casa Aberta" para não inscritos.

Esta modalidade, que funciona em horários limitados, dispensa o autoagendamento, exigindo apenas a obtenção de uma senha digital através do portal do Ministério da Saúde. Durante este fim de semana, a “Casa Aberta” estará disponível em exclusivo para os jovens dos 12 aos 15 anos.

As datas para a toma da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.

A vacinação desta faixa etária vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.

A recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida no passado dia 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a covid-19.

Gouveia e Melo diz que afluência dos mais novos é uma lição de civismo