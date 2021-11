Covid-19: que situações a dose de reforço ajuda a proteger?

O investigador de medicina molecular, Miguel Castanho, explica que a dose de reforço serve para combater as situações de infeção mais leve ou moderada por covid-19 e antecipa um cenário complicado nos hospitais se nada for feito para conter a pandemia.

Miguel Castanho começa por referir que a dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen não tem "nada que seja extremamente diferente".

O investigador alerta para a distinção entre uma situação de hospitalização por doença grave ou morte e de doença moderada ou leve: no primeiro caso, "os estudos apontam que as vacinas são extremamente eficazes e permanecem extremamente eficazes", já no segundo caso, "as vacinas são menos eficazes".

O reforço da vacina justifica-se, de acordo com o investigador, visto que "existirá um problema se muitas pessoas adoecerem, porque representa uma sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde e uma perturbação da vida social e económica".

