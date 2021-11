Covid-19: centro de vacinação em Gaia com 400 agendamentos para dose de reforço

A vacinação segue a bom ritmo: em Gaia, no Centro de Grijó, estão agendadas para este domingo perto de 400 pessoas para levarem a dose de reforço. Da parte da manhã, ninguém faltou à chamada.

Não se importaram de acordar cedo para não falhar o agendamento e não temem efeitos secundários. Há ate quem tenha escolhido o domingo para a primeira dose

O centro de vacinação de Grijó está a funcionar com duas modalidades e o balanço é positivo. Além do agendamento de 400 pessoas para receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, quem quiser – e for elegível para tal – pode também levar a vacina da gripe.

