Covid-19: dados sobre vacinação das crianças são suficientes para transmitir segurança, diz pediatra

Manuel Magalhães, pediatra no Centro Materno Infantil do Norte, diz que os dados recolhidos sobre a vacinação das crianças são suficientes para transmitir segurança.

O pediatra revela ainda que até agora não foram reportados casos graves de reações à vacina.

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 deu luz verde às vacinas para crianças dos 5 aos 11 anos, mas com algumas condições: os especialistas pedem que a Direção-Geral da Saúde dê prioridade às crianças com doenças crónicas.

Se a DGS seguir à risca a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação, as crianças com doenças de risco serão as primeiras a ser vacinadas, e só depois as restantes.

Os peritos reconhecem que a vacina é segura e que poderá também trazer benefícios sociais e educacionais, já que a vacinação universal levará à alteração das regras de confinamento e isolamento nas escolas.

É o parecer que falta para o Governo avançar com a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade. A decisão final da DGS deverá ser divulgada nos próximos dias.

