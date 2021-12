Covid-19: DGS divulga posição técnica para vacinação de crianças

A Direção-Geral de Saúde revelou esta quinta-feira a posição técnica sobre a vacinação contra a covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos, referindo que "resulta de estudos internacionais" e da "avaliação de risco-benefício".

Com base nesta posição técnica, a DGS irá apresentar nos próximos dias o parecer final sobre a vacinação das crianças.

A Comissão Técnica recomenda a vacinação prioritária das crianças com comorbilidades consideradas de risco para covid-19 grave e mostrou-se favorável à vacinação universal das crianças dos 5 aos 11 anos.

"Da referida posição técnica, que resulta de estudos internacionais e da consulta de outras fontes científicas, conclui-se que a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal de crianças nesta faixa etária, sendo prioritária nas crianças com comorbilidades consideradas de risco para a COVID-19 grave."

Ainda está em avaliação o melhor intervalo entre doses para esta faixa etária.

Entre os argumentos apresentados, está o facto de as crianças até aos 9 anos constituírem a faixa etária "com maior incidência de infeção", o parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos o atual contexto epidemiológico ou a variante Ómicron.

A Comissão de Vacinação adianta que pode vir a alterar esta recomendação, caso se justifique.

"Mantém o acompanhamento da situação epidemiológica, da evidência científica e das recomendações dos Estados Membros da UE sobre a vacinação das crianças com 5 a 11 anos, as quais ainda não são conhecidas, podendo alterar a presente recomendação sempre que tal se justifique, nomeadamente, com dados que venham a ser conhecidos sobre o potencial de escape vacinal da variante Ómicron. "

Reforça ainda a necessidade de "priorizar a vacinação com o esquema vacinal primário todas as pessoas com 12 ou mais anos" e de vacinar os grupos definidos com a dose de reforço.

Todos os membros da Comissão Técnica de Vacinação votaram a favor da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos.

A posição pode ser vista em baixo:

Esta posição técnica surge após vários pedidos, entre os quais de dirigentes políticos, para que fossem divulgados todos os pareceres e recomendações entregues à Direção-Geral da Saúde, nomeadamente os produzidos pela comissão técnica de vacinação.

A DGS deu na terça-feira luz verde à vacinação dos menores de 12 anos, sendo a prioridade as crianças com doenças crónicas.

Saiba mais: