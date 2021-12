Covid-19: crianças que já estiveram infetadas só vão receber uma dose

Válter Fonseca, coordenador da Comissão Técnica para a Vacinação da DGS, adianta que as crianças dos cinco aos 11 anos que já estiveram infetadas com covid-19 vão receber apenas uma dose da vacina.

Em entrevista na Edição da Noite, refere que as doenças foram consideradas de risco são as mesmas que para os adolescentes dos 12 aos 15 anos e exemplifica: doenças neurológicas, cardíacas congénitas, algumas respiratórias, oncológicas, imunossupressão.

Válter Fonseca diz ainda que vai haver intervalo de seis a oito semanas de intervalo entre as duas doses.

"A infeção reduz o risco de sermos infetados com coronavírus", realça.

A vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos em Portugal arranca no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, anunciou o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

"Portugal iniciará a vacinação das crianças abaixo dos 12 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. Esta é uma decisão que resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas", adiantou Lacerda Sales em conferência de imprensa, em Lisboa.