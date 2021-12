Covid-19: vacinas pediátricas começam a ser distribuídas nos próximos dias

As primeiras doses da vacina pediátrica contra a covid-19 já chegaram a Portugal continental. No total, o país deverá receber 1,5 milhões de doses para vacinar as crianças entre os cinco e os 11 anos.

As primeiras 300 mil doses da vacina da Pfizer para crianças já estão em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra. Vão ficar armazenadas no mesmo local onde estão as doses para adultos.

Durante o mês de janeiro, Portugal vai receber mais 460 mil doses, o que perfaz um total esperado de 1,5 milhões vacinas. O esquema vacinal fica completo com a administração de duas doses.

Do armazém, vão começar a sair nos próximos dias as vacinas para os vários postos de vacinação.

Na região autónoma da Madeira, as vacinas chegaram este domingo e deverão começar a ser administradas já esta terça-feira.