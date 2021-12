Covid-19: "É uma vantagem vacinar as crianças"

De acordo com o Vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, a vacina pediátrica da Pfizer "tem sido segura e eficaz", é difícil encontrar casos de reações graves à inoculação e esta é uma boa altura para "combater a transmissão do vírus nesta faixa etária".

Começa por explicar que, de acordo com dados recolhidos por várias agências, como a Agência Europeia de Medicamentos, a "vacina pediátrica da Pfizer tem sido segura, eficaz na produção de anticorpos e uma vacina com mais benefícios do que qualquer tipo de risco".

Aponta como algumas reações negativas à vacina, casos de febre, cansaço ou dor no local de administração, contudo, refere ser muito difícil encontrar casos de reações graves.

Por fim, refere que "podemos estar numa altura muito vantajosa de vacinar para combater a transmissão do vírus nesta faixa etária".

