Já foram vacinadas com a dose de reforço 2,5 milhões de pessoas em Portugal. Na população elegível – com 65 ou mais anos – a taxa de vacinação da terceira dose ronda os 82%. Nas próximas semanas o processo vai ser alargado, no entanto os centros de vacinação vão encerrar no Natal e na Passagem de Ano.

A terceira dose da vacina é uma das prioridades para combater a pandemia. A Ómicron é mais transmissível que a Delta, mas ainda há várias dúvidas sobre os comportamentos desta variante. Segundo o relatório de vacinação da DGS, cerca de 2.5 milhões de pessoas em Portugal continental com a dose de reforço.

Nas próximas semanas o processo de administração de vacinas de reforço vai ser alargado. Os centros de vacinação vão estar esta quinta-feira em modalidade “Casa Aberta” para que os maiores de 63 anos possam ser vacinados e para os maiores de 40 que tomara a vacina da Johnson & Johnson recebam a segunda dose. Também os que têm 55 ou mais anos vão poder fazer o auto-agendamento a partir de dia 23 de dezembro.

Em Portugal, o intervalo entre a vacinação completa e a dose de reforço é 150 dias, ou seja, cinco meses. A decisão foi estabelecida pela Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Direção-Geral de Saúde, a posição é técnica e não se prende com falta de vacinas ou de meios de administração.