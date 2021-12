Jae C. Hong

O mais recente relatório de vacinação da Direção-geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, indica que só nas últimas 24 horas foram realizadas 99.829 inoculações, que se dividem entre dose de reforço contra a covid-19 e vacinas da gripe.

De referir que este foi o segundo dia com mais doses administradas desde o passado dia 3, em que foram dadas 112.254 doses.

Com a atualização feita hoje são mais de 2,4 milhões (2.469.544) o número de pessoas que tomaram a dose de reforço (mais 76.456 do que na véspera).

Quanto à gripe, um total de 2.341.648 milhões têm a vacina, mais 18.016 do que ontem. E, de acordo com o relatório da DGS, mais 5.309 pessoas concluíram o esquema vacinal contra a covid-19, ou seja, as duas doses, totalizando mais de 8,6 milhões (8.662.538) de doses.

Nas últimas 24 horas, mais 48 crianças levaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, tendo sido administradas desde o passado sábado 95.400 doses.

